Очеретько отримав виклик у збірну України на матчі відбору до ЧС-2026
Півзахисник Шахтаря замінить у складі національної команди Олександра Зубкова
близько 1 години тому
Олег Очеретько/фото: Шахтар
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров включив до складу півзахисника Шахтаря Олега Очеретька для участі у жовтневих відбіркових матчах чемпіонату світу 2026 року.
Футболіст донецького клубу замінить Олександра Зубкова із турецького Трабзонспору, який пропустить збір через травму, про це повідомила УАФ.
Українська команда продовжує підготовку до двох важливих зустрічей – 10 жовтня у Рейк'явіку вона зіграє з Ісландією, а 13 жовтня у Кракові зустрінеться з Азербайджаном.
Раніше Ребров також запросив до національної команди півзахисника Владислава Велетня.