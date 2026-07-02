Манчестер Сіті заплатить 135 мільйонів євро за півзахисника Ноттінгем Форест
Офіційне оформлення трансферу відбудеться після повернення гравця з ЧС
20 хвилин томуПідписатися в
Манчестер Сіті оголосив про досягнення домовленості з Ноттінгем Форест щодо переходу півзахисника Елліота Андерсона. За інформацією інсайдерів, сума угоди становить 135 мільйонів євро.
23-річний хавбек, який зараз виступає у складі збірної Англії на чемпіонаті світу-2026, пройшов медичний огляд у Канзасі.
Офіційне оформлення трансферу відбудеться після повернення гравця до Великої Британії.
Всі в Манчестер Сіті бажають Елліоту та збірній Англії успіху в їхній кампанії на чемпіонаті світу і з нетерпінням чекають можливості вітати його в Манчестері.
Андерсон є вихованцем Ньюкасла, а до Ноттінгем Форест перейшов у 2024 році за 15 мільйонів фунтів.
У минулому сезоні АПЛ півзахисник провів 38 матчів, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.
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