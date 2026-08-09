Денис Сєдашов

Паризький ПСЖ повідомив про перехід захисника збірної Франції Люка Діня з англійської Астон Вілли. Угода з 33-річним футболістом розрахована до лета 2029 року. У новій команді він виступатиме під 12-м номером.

Для мене велика честь повернутися в ПСЖ після чудового досвіду, який я отримав тут понад 10 років тому. Мене вражає розвиток клубу за ці роки. Умови на базі виняткові та відображають його амбіції. Мені не терпиться розпочати цю нову главу та віддати весь свій досвід на користь команді. Люка Дінь

У сезоні-2025/26 Дінь провів за Астон Віллу 44 матчі в усіх турнірах і віддав 7 результативних передач. Також захисник відіграв 6 поєдинків у складі збірної Франції на ЧС-2026.

Зазначимо, що французький фланговий захисник вже виступав за паризький клуб у період з 2013 по 2015 рік.

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