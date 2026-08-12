Сім українських тенісисток зіграють в основній сітці WTA 1000 у Цинциннаті
Матчі основної сітки розпочнуться 13 серпня
Відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).
До списку учасниць увійшли сім представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.
Еліна Світоліна та Марта Костюк стартують з другого раунду завдяки статусу сіяних. У першому колі відбудеться матч між Дарією Снігур та Юлією Стародубцевою.
Перше коло:
Дар'я Снігур — Юлія Стародубцева
Олександра Олійникова — Ельвіна Калієва
Ангеліна Калініна — Дар'я Відманова
Даяна Ястремська — Татьяна Марія
Друге коло:
Еліна Світоліна — Тереза Валентова / переможниця кваліфікації
Марта Костюк — Софія Кенін / переможниця кваліфікації
Матчі основної сітки розпочнуться 13 серпня, а фінал відбудеться 23 серпня. Чинна чемпіонка турніру — Іга Швьонтек (Польща).
Світоліна – лідерка сезону-2026 за кількістю півфіналів на «тисячниках».
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