Магучіх проведе ще п'ять турнірів у 2026 році
Наступний раз українка вийде у сектор 23 серпня
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх оголосила графік виступів до кінця сезону-2026.
Українка планує провести ще п'ять турнірів. Цього сезону Магучіх узяла участь у 10 змаганнях, вигравши золото чемпіонату Європи з результатом 1,97 метра.
Календар стартів Магучіх:
23 серпня — Діамантова ліга, Сілезія
27 серпня — Діамантова ліга, Цюрих
30 серпня — Континентальний тур (срібний етап), Гайльбронн
5 вересня — Діамантова ліга, фінал, Брюссель
11 вересня — Абсолютний чемпіонат світу-2026
Магучіх, Геращенко та Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги в Сілезії.