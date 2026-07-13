Денис Сєдашов

Славен Біліч офіційно призначений на посаду головного тренера збірної Хорватії. Деталі контракту з 57-річним фахівцем не розголошуються.

Біліч уже очолював національну команду з 2006 по 2012 рік. Під його керівництвом хорвати доходили до чвертьфіналу Євро-2008, а також виступали на Євро-2012.

At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝



🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3 — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

На цій посаді Біліч змінив Златко Даліча, який керував збірною з 2017 по 2026 рік та привів її до срібла на ЧС-2018 і бронзи на ЧС-2022.