Офіційно: Славен Біліч знову очолив збірну Хорватії
На цій посаді він змінив Златко Даліча
близько 2 годин томуПідписатися в
Славен Біліч офіційно призначений на посаду головного тренера збірної Хорватії. Деталі контракту з 57-річним фахівцем не розголошуються.
Біліч уже очолював національну команду з 2006 по 2012 рік. Під його керівництвом хорвати доходили до чвертьфіналу Євро-2008, а також виступали на Євро-2012.
На цій посаді Біліч змінив Златко Даліча, який керував збірною з 2017 по 2026 рік та привів її до срібла на ЧС-2018 і бронзи на ЧС-2022.