ОФІЦІЙНО. Стали відомі всі арени домашніх матчів українських клубів в єврокубках
УЄФА затвердив міста та стадіони для проведення поєдинків
близько 2 годин тому
Сьогодні стали відомі місця проведення перших домашніх матчів українських команд у кваліфікаційних раундах єврокубків сезону 2025/26. Через війну в Україні поєдинки знову відбудуться на нейтральних аренах за кордоном.
Шахтар — кваліфікація Ліги Європи, 1-й раунд
10 липня 2025 року
Любляна (Словенія), стадіон Стожице
Полісся — кваліфікація Ліги конференцій, 2-й раунд
24 липня 2025 року
Кошице (Словаччина), Кошицька футбольна арена
Олександрія — кваліфікація Ліги конференцій, 2-й раунд
24 липня 2025 року
Катовіце (Польща), стадіон ГКС Катовіце
Динамо — кваліфікація Ліги чемпіонів, 2-й раунд
29 або 30 липня 2025 року
Люблін (Польща), Арена Люблін
Полісся, Олександрія та Динамо усі свої домашні матчі будуть проводити на зазначених стадіонах, натомість Шахтар з великою імовірністю змінить стадіон у випадку проходу до наступних раундів єврокубків.