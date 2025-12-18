Оголошені фіналісти Globe Soccer Awards на звання найкращого гравця світу 2025
До списку номінантів увійшли гравці ПСЖ, Реала та Барселони
23 хвилини тому
Організатори Globe Soccer Awards визначили фінальний список претендентів на нагороду найкращому футболісту світу за підсумками 2025 року. Про це повідомили представники премії у соціальній мережі X.
До числа номінантів увійшли Усман Дембеле з Парі Сен-Жермен, Кіліан Мбаппе з мадридського Реала, Рафінья та Ламін Ямаль із Барселони, а також Вітінья, який також представляє ПСЖ.
Globe Soccer Awards є щорічною церемонією, у межах якої відзначаються головні досягнення у світовому футболі протягом календарного року. Переможців у різних номінаціях визначають шляхом голосування.
Церемонія нагородження Globe Soccer Awards 2025 запланована на 28 грудня та відбудеться в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо, що раніше відбулося оголошення нагород The Best 2025 від ФІФА.
