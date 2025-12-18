Організатори Globe Soccer Awards визначили фінальний список претендентів на нагороду найкращому футболісту світу за підсумками 2025 року. Про це повідомили представники премії у соціальній мережі X.

До числа номінантів увійшли Усман Дембеле з Парі Сен-Жермен, Кіліан Мбаппе з мадридського Реала, Рафінья та Ламін Ямаль із Барселони, а також Вітінья, який також представляє ПСЖ.

💎 Ousmane Dembélé

💎 Khvicha Kvaratskhelia

💎 Kylian Mbappé

💎 Raphinha

💎 Lamine Yamal

Globe Soccer Awards є щорічною церемонією, у межах якої відзначаються головні досягнення у світовому футболі протягом календарного року. Переможців у різних номінаціях визначають шляхом голосування.

Церемонія нагородження Globe Soccer Awards 2025 запланована на 28 грудня та відбудеться в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що раніше відбулося оголошення нагород The Best 2025 від ФІФА.