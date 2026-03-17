Денис Сєдашов

Визначено нову дату проведення матчу 1/4 фіналу Кубка України між Черніговом і Феніксом-Маріуполем.

Поєдинок відбудеться 18 березня, початок — об 11:00.

Спочатку гра була запланована на 17 березня о 12:00, однак її перенесли через тривалу повітряну тривогу.

Раніше до півфіналу турніру вже пробилися Динамо, Буковина та Металіст 1925.

Металіст 1925 розгромив Локомотив та вийшов у півфінал Кубка України.