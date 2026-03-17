Оголошено нову дату матчу Чернігів — Фенікс-Маріуполь у Кубку України
близько 2 годин тому
Фото: ФК Чернігів
Визначено нову дату проведення матчу 1/4 фіналу Кубка України між Черніговом і Феніксом-Маріуполем.
Поєдинок відбудеться 18 березня, початок — об 11:00.
Спочатку гра була запланована на 17 березня о 12:00, однак її перенесли через тривалу повітряну тривогу.
Раніше до півфіналу турніру вже пробилися Динамо, Буковина та Металіст 1925.
