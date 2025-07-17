Олександрія продовжує підготовку до нового сезону на навчально-тренувальному зборі у Словенії. У четвер, 17 липня, команда провела перший із двох запланованих спарингів.

Суперником українського колективу став чорногорський клуб Младость, який минулого сезону виступав у другому дивізіоні місцевого чемпіонату і досяг підвищення в класі.

Вже на 9-й хвилині зустрічі Олександрія опинилася в ролі сторони, що поступається, але зуміла відновити рівновагу ближче до середини першого тайму завдяки точному удару Назара Прокопенка.

Проте підсумковий результат виявився не на користь українців, адже на 75-й хвилині Младость забила переможний м'яч.

Другий контрольний матч Олександрія проведе проти хорватського Славена Белупо. Початок зустрічі – о 18:30 за київським часом.

Товариський матч

Младость Чорногорія – Олександрія Україна – 2:1

Голи: гол 9, гол, 75 – Прокопенко, 27

Раніше повідомлялося, що ексзахисник Олександрії почав пошук нової команди.