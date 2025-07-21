Полісся підпише гравця Олександрії
Футболіст вже грав за команду з Житомира
близько 2 годин тому
Фото: ФК Олександрія
У розташуванні Полісся з'явився Микита Кравченко. Про це повідомляє ТаТоТаке.
28-річний захисник уже виступав у Житомирі перед переходом до Олександрії. Тепер Кравченко повертається до свого колишнього клубу та екстренера Руслана Ротаня.
Повноцінний трансфер має бути оформлений найближчим часом.
Кравченко у сезоні 2023/24 на правах оренди захищав кольори житомирян, відігравши за них 15 матчів.
Кравченко у минулій кампанії провів 28 матчів за Олександрію, відзначившись 8 гольовими передачами.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1,2 мільйона євро.