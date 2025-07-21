Павло Василенко

У розташуванні Полісся з'явився Микита Кравченко. Про це повідомляє ТаТоТаке.

28-річний захисник уже виступав у Житомирі перед переходом до Олександрії. Тепер Кравченко повертається до свого колишнього клубу та екстренера Руслана Ротаня.

Повноцінний трансфер має бути оформлений найближчим часом.

Кравченко у сезоні 2023/24 на правах оренди захищав кольори житомирян, відігравши за них 15 матчів.

Кравченко у минулій кампанії провів 28 матчів за Олександрію, відзначившись 8 гольовими передачами.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1,2 мільйона євро.