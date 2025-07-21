Павло Василенко

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

За його підсумками своїх потенційних суперників дізнаються Олександрія, яка в другому раунді кваліфікації зустрінеться з сербським Партизаном, і житомирське Полісся, яке зіграє з Санта Коломою з Андорри.

Потенційні суперники Олександрії в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Переможець пари Русенборг (Норвегія) – Банга (Литва)

Переможець пари Австрія (Австрія) – Спірлі (Грузія)

Переможець пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія)

Переможець пари Сількеборг (Данія) – КА Акурейрі (Ісландія)

Переможець пари Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) – Нимме Калю (Естонія)

Переможець пари Кауно Жальгіріс (Литва) – Валур (Ісландія)

Потенційні суперники житомирського Полісся в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Переможець пари Ільвес Тампере (Фінляндія) – АЗ Алкмар (Нідерланди)

Переможець пари Сент-Джозеф (Гібралтар) – Шемрок Роверс (Ірландія)

Переможець пари Вараждин (Хорватія) – Санта-Клара (Португалія)

Переможець пари Вллазнія (Албанія) – Вікінгюр Рейк'явік (Ісландія)

Переможець пари Паксі (Угорщина) – Марібор (Словенія)

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть в четвертий раунд кваліфікації Ліги конференцій, а команди, що програли, покинуть єврокубки.