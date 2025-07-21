Стали відомі потенційні суперники Олександрії та Полісся в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій
УЄФА повідомив деталі
близько 2 годин тому
Фото: ФК Олександрія
Сьогодні у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
За його підсумками своїх потенційних суперників дізнаються Олександрія, яка в другому раунді кваліфікації зустрінеться з сербським Партизаном, і житомирське Полісся, яке зіграє з Санта Коломою з Андорри.
Потенційні суперники Олександрії в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій
- Переможець пари Русенборг (Норвегія) – Банга (Литва)
- Переможець пари Австрія (Австрія) – Спірлі (Грузія)
- Переможець пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія)
- Переможець пари Сількеборг (Данія) – КА Акурейрі (Ісландія)
- Переможець пари Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) – Нимме Калю (Естонія)
- Переможець пари Кауно Жальгіріс (Литва) – Валур (Ісландія)
Потенційні суперники житомирського Полісся в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій
- Переможець пари Ільвес Тампере (Фінляндія) – АЗ Алкмар (Нідерланди)
- Переможець пари Сент-Джозеф (Гібралтар) – Шемрок Роверс (Ірландія)
- Переможець пари Вараждин (Хорватія) – Санта-Клара (Португалія)
- Переможець пари Вллазнія (Албанія) – Вікінгюр Рейк'явік (Ісландія)
- Переможець пари Паксі (Угорщина) – Марібор (Словенія)
Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть в четвертий раунд кваліфікації Ліги конференцій, а команди, що програли, покинуть єврокубки.