Французький Страсбург оголосив про призначення англійського спеціаліста Гері О’Ніла на посаду головного тренера першої команди. Відповідну інформацію оприлюднено на офіційному сайті клубу.

Страсбург оголошує про призначення Гері О’Ніла тренером першої команди. У свої 42 роки Гері О’Ніл володіє багатим досвідом роботи в елітному дивізіоні. Колишній атакувальний півзахисник провів понад 500 матчів в Англії. Як тренер він керував командами у 88 матчах Премʼєр-ліги в Борнмуті та Вулверхемптоні.

Зазначається, що О’Ніл проведе своє перше тренування вже цього четверга, а в суботу перебуватиме на тренерській лаві Страсбурга під час виїзного матчу проти Авранша в рамках Кубка Франції.

Раніше посаду головного тренера Страсбурга залишив Ліам Росеньор, який продовжив карʼєру в англійському Челсі.

Після 17 турів чемпіонату Франції Страсбург посідає сьоме місце в турнірній таблиці, маючи 24 набрані очки. Лідером Ліги 1 наразі є Ланс, який має 40 балів.