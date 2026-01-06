Новопризначений головний тренер Челсі Ліам Росеньор поділився своїми першими емоціями після підписання контракту з лондонським клубом. 41-річний фахівець уклав угоду, розраховану до 2032 року.

Для мене велика честь бути призначеним головним тренером Челсі. Це клуб з унікальним духом і багатою історією здобуття трофеїв. Моє завдання полягає в тому, щоб зберегти цю індивідуальність і створити команду, яка відображатиме ці цінності в кожному матчі, продовжуючи вигравати трофеї.

Мені довірили цю роль, і я хочу подякувати всім за надану можливість і віру в те, що я впораюся з цією роботою. Я віддам усе, щоб досягти успіху, на який заслуговує цей клуб.

Я глибоко вірю в командну роботу, єдність, згуртованість і колективну відповідальність, і саме ці принципи лежатимуть в основі всього, що ми робитимемо. Вони стануть фундаментом нашого успіху.

Я радий працювати з цією надзвичайно талановитою групою футболістів і співробітників, вибудовувати міцні зв’язки на полі та за його межами і формувати середовище, в якому всі відчуватимуть єдність і рухатимуться до спільної мети.

Я відчуваю справжній голод до перемог і щодня віддаватиму всі сили, щоб допомогти цій команді конкурувати та перемагати на найвищому рівні, щоб кожен відчував свою причетність і гордість за те, що є частиною футбольного клубу Челсі.

Я хочу, щоб наші вболівальники пишалися тим, ким ми є і що уособлюємо в кожному матчі. Вони є душею цього великого клубу з багатою історією. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами та можливості розпочати цю спільну подорож, – передає слова Росеньора офіційний сайт Челсі.