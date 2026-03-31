Оприлюднена заявка збірної України на матч з Албанією, Ванат – поза складом
Команді не допоможуть Крушинський і Очеретько
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку команди на товариський спаринг проти Албанії.
Воротарі: Руслан Нещерет, Анатоній Трубін, Дмитро Різник
Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Едуард Сарапій
Півзахисники: Егор Ярмолюк, Олексій Гуцуляк, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Іван Калюжний, Назар Волошин.
Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко
До заявки не увійшли Борис Крушинський, Владислав Ванат та Олег Очеретько.
Матч відбудеться сьогодні, 31 березня, початок о 21.45.
Товариський матч. Україна – Албанія. Відеотрансляція
Ребров — про матч Україна — Албанія: «Треба показувати зовсім інший рівень гри»
близько 17 годин тому
Головний тренер Албанії Сільвіньйо: «Ми знаємо силу національної команди України»
близько 18 годин тому