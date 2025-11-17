Журналісти телеканалу ESPN оприлюднили свій рейтинг найкращих літніх трансферів європейського футболу. На думку експертів, найбільш вдалим переходом стало підсилення паризького ПСЖ.

Перше місце у списку посів французький воротар Люка Шевальє, який перебрався з Лілля до ПСЖ за 40 мільйонів євро. Голкіпер одразу став основним вибором тренерського штабу та першим номером паризького клубу.

Другу позицію експерти віддали новачку Манчестер Юнайтед Браяну Мбеумо. Червоні дияволи придбали атакувального півзахисника в Брентфорда за 75 мільйонів євро, і він уже встиг стати важливою частиною оновленої середньої лінії команди.

Третім у рейтингу став молодий захисник Альваро Каррерас. Мадридський Реал придбав флангового оборонця у Бенфіки за 50 мільйонів, розглядаючи його як інвестицію на довгі роки та підсилення оборонного потенціалу.

Четверте місце у списку отримали молоді голкіпери Джордже Петрович і Кевін Келлехер. Петрович перейшов у Борнмут з Челсі за 28,9 мільйона євро, а Келлехер з Ліверпуля до Брентфорда за 14,8 мільйона. Обидва воротарі відіграли всі хвилини сезону у складі своїх команд і вже стали ключовими фігурами у побудові гри, демонструючи стабільність і потенціал на кілька наступних сезонів.

П'яту позицію рейтингу посів Мартін Субіменді, якого Арсенал придбав у Реал Сосьєдада за 70 мільйонів євро. Опорний півзахисник одразу закріпився у стартовому складі лондонського клубу і вже демонструє високий рівень гри.