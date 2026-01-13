Мадридський Реал на офіційному рівні повідомив про припинення співпраці з головним тренером першої команди Хабі Алонсо.

Керівництво клубу оперативно визначилося з наступником: новим наставником вершкових став Альваро Арбелоа, який раніше очолював резервний склад Реала Кастілью.

Дебютний поєдинок під керівництвом Арбелоа команда проведе вже у середу. У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії мадридці зіграють проти Альбасете.

За інформацією Кhelnow.com, саме у цій зустрічі очікується поява у стартовому складі українського голкіпера Андрія Луніна, який отримає шанс проявити себе за нового тренера.

Цього сезону Лунін взяв участь у двох матчах за Реал і пропустив п'ять м'ячів.