Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився про перехід захисника Юхима Коноплі до менхенгладбахської Боруссії.

«Юхим ухвалив рішення перейти до іншого клубу, змінити чемпіонат. Ми вдячні йому за внесок у результати команди, за здобуті трофеї. Пропонували йому новий контракт, однак він перейшов до Боруссії. І ми поважаємо його рішення.

Коли дізналися, що він вирішив залишити клуб, не тримали його на лавці запасних, не відправляли тренуватися в молодіжну команду, не створювали тиску. З повагою ставилися до гравця, а він, своєю чергою, коли отримував місце в основному складі, викладався на полі і допоміг нам здобути чемпіонство.

Гравці мають контрактні зобов’язання, вони не в рабстві, а ми існуємо не в кам’яному віці – і це важливо завжди пам’ятати. Юхим цивілізовано залишив Шахтар, і я сподіваюся, що в Бундеслізі він продовжить прогресувати та отримувати задоволення від футболу», – цитує Палкіна клубна пресслужба.