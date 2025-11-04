Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Динамо порушило питання суддівства лише після поразки в очному матчі 11-го туру УПЛ (1:3). Слова менеджера передає пресслужба клубу.

Пан Суркіс сказав: «Я довго мовчав». Але варто «Динамо» вперше за півтора року програти в чемпіонаті – і ми чуємо гучні емоційні заяви. Ми в «Шахтарі» говоримо про проблеми суддівства давно і послідовно. При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання, як це було після кубкового матчу, про що говорив наш головний тренер Арда Туран.

Що стосується останньої гри з «Динамо», на нашу думку, там були помилки суддів. Зокрема гол суперника був забитий із порушенням правил: гравець «Динамо» перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до Комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло й фактично душив Валерія Бондаря, очевидно тягне на вилучення, але залишився без уваги.

Тема суддівства справді гостра, і більшість клубів про це говорять. Усі – окрім «Динамо». І показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки. Ми в «Шахтарі» воліємо говорити не емоціями, а фактами.