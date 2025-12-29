Завершився третій, останній тур групового етапу Кубка африканських націй 2025 у групі B. Поєдинки відбулися в Марокко та остаточно розставили команди за місцями в турнірній таблиці.

У матчі на стадіоні Марракеш збірна Південної Африки здобула драматичну перемогу над Зімбабве з рахунком 3:2. Вже на 7-й хвилині Чепанг Моремі вивів південноафриканців уперед. Відповідь Зімбабве не забарилася — на 19-й хвилині Таванда Масванхісе зрівняв рахунок. Після перерви Лайл Фостер знову зробив перевагу Південної Африки мінімальною, відзначившись на 50-й хвилині. На 74-й хвилині захисник Обрей Модіба зрізав м’яч у власні ворота, однак вирішальне слово залишилося за номінальними гостями — на 82-й хвилині Осуїн Аполліс реалізував пенальті та приніс своїй команді три очки.

Паралельно в Агадірі Ангола та Єгипет не змогли виявити сильнішого. Матч завершився без голів — 0:0. Нічия дозволила єгиптянам утримати перше місце в групі, а ще раніше єгиптяни достроково вийшли до плейоф.

Кубок Африки. Група B. 3-й тур

Зімбабве – Південна Африка 2:3 (Масванхісе 19, Модіба 73 авт - Моремі 7, Фостер 50, Аполліс 82 пен)

Ангола – Єгипет 0:0

Підсумкова турнірна таблиця групи B

Після завершення всіх матчів третього туру розподіл місць у групі B виглядає так:

Єгипет — 7 очок (1-ше місце, вихід у плейоф) Південна Африка — 6 очок (2-ге місце, вихід у плейоф) Ангола — 2 очки (3-тє місце, очікує на результати інших груп) Зімбабве — 1 очко (4-те місце, залишило турнір)

До стадії плейоф Кубка Африки виходять перші дві збірні з кожної групи, а також чотири найкращі команди, що посіли треті місця у своїх квартетах. Таким чином, Ангола збергіє шанси продовжити участь у турнірі, але ця збірна залежить від результатів третіх команд у інших п'яти групах, у яких поєдинки третього туру ще не відбулися.

Кубок африканських націй 2025 року проходить у Марокко за участю 24 національних збірних, поділених на шість груп. Турнір триватиме до 18 січня, а чинним володарем трофея є збірна Кот-д’Івуару.