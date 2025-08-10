Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко поділився аналізом матчу другого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (1:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу з посиланням на ефір УПЛ ТБ.

Я хотів би сказати, перш за все, дякую хлопцям. Те, що ми кажемо, вони виконують. Тяжко, але виконують. У нас, практично, новий колектив, бо гравці, які, можливо, менше грали минулого року в минулому чемпіонаті, зараз тільки набирають обертів. Ми провели дуже тяжкі збори, бо розуміли, що треба підвести всіх під один функціональний стан.

Хотів би привітати: сьогодні у нас ще один дебютант – Фещенко. Я думаю, що йому теж це запам’ятається. Фещенко, до речі, мав небезпечний момент, але, можливо, розгубився в останній момент. Ну і яка різниця? Головне, що він увійшов у гру так, як ми просили. Молодчина.

Практично Олександрія працює більш-менш так само, як Металіст. Тому ми не змінювали склад, але, можливо, трохи схитрували, посадивши Костянтина Бичека ближче працювати з глибини. Тільки в цьому. Не брак кадрів, не те, що на фарт. Ми працюємо під кожного суперника. Можемо зіграти однією схемою чи іншою. Це залежить лише від суперника. Перш за все, ми повинні не дати супернику зайти в зону. Сьогодні хлопці це знову виконали.

Казав Суханову не бити? Бачите, інколи тренера, можливо, і не треба слухати. Але ми поговоримо на цю тему. Нічого йому не скажу. Що ми можемо сказати? Він приніс своїм ударом команді три залікові бали. Ми порадіємо, а потім будемо готуватися до Руха.

Ви знаєте, ми постійно розмовляємо на цю тему. Це наш секрет. Але можу вам трохи відкрити: кожна атака повинна завершуватись гострою дією. Абсолютно кожна.