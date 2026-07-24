Сергій Разумовський

У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій Ракув із Ченстохови успішно розпочав виступи. Польська команда на власному полі приймала мальтійську Валлетту та здобула вольову перемогу з рахунком 3:1.

Підопічні Давида Крочка невдало розпочали зустріч і ще до перерви опинилися в ролі команди, яка відіграється. На 23-й хвилині Морелло скористався нагодою та вивів Валлетту вперед. До завершення першого тайму Ракув не зумів відновити рівновагу, тому на перерву господарі вирушили з мінімальним відставанням.

Після перерви польський клуб помітно додав у активності та почав дедалі частіше загрожувати воротам суперника. На 53-й хвилині Ракуву вдалося зрівняти рахунок. Гол забив новачок команди Махір Емрелі, який вдало завершив атаку господарів і повернув своїй команді впевненість.

Надалі Ракув продовжив тиснути на оборону Валлетти. Польський клуб контролював перебіг подій на полі та поступово наближався до другого гола. На 78-й хвилині Макух скористався створеним моментом і вивів господарів уперед.

Валлетта спробувала врятувати матч, однак на останній хвилині основного часу Ракув забив утретє. Сварнас точно пробив по воротах мальтійської команди та встановив остаточний рахунок зустрічі — 3:1.

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін провів на полі весь матч. Перед початком нового сезону він змінив ігровий номер та виступатиме під десятим номером. Майже всю минулу кампанію футболіст пропустив через травму.

Завдяки перемозі команда з Ченстохови отримала комфортну перевагу перед матчем-відповіддю. Другий поєдинок протистояння відбудеться 30 липня на Мальті. Початок зустрічі запланований на 20:30 за київським часом.

До цього Ракув стартує в новому сезоні польської Екстракляси. У першому турі, 26 липня, команда Кочергіна зіграє проти Плоцька. Матч розпочнеться о 15:45.

Кваліфікація Ліги конференцій. Другий раунд, перший матч