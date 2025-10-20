Сергій Стаднюк

У 12-му турі української Першої ліги Лівий Берег на виїзді здолав ЮКСА.

Це був, мабуть, найскладніший матч для Олександра Рябоконя після того, як фахівець очолив киян. Суперник по обласному дербі до останнього не бажав здаватися.

Однак Банада на останній хвилині основного часу все ж приніс гостям третю перемогу поспіль. Лівий Берег піднявся до зони стикових ігор за підвищення у класі, а ситуація в таблиці тепер така:

У 14-му турі групи Б української Другої ліги Чорноморець-2 в рідних стінах зіграв у суху нічию з Гірник-Спортом.

Матч видався напруженим і багатим на картки: одесити отримали сім жовтих карток, а на 88-й хвилині Сухомлин побачив перед собою другу, залишивши команду вдесятьох. У складі гостей двоє гравців записали до свого пасиву «гірчичники».

Це найголовніше, чим запам’ятався поєдинок. А ситуація у групі Б тепер виглядає так:

Перша ліга, 12-й тур

ЮКСА – Лівий Берег 0:1

Гол: Банада, 90

Друга ліга, група Б, 14-й тур

Чорноморець-2 – Гірник-Спорт 0:0

Вилучення: Сухомлин, 88 (друга жовта)