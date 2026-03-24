Піхальонок: «Хто б там що не казав, що у шведів форма не та – це дуже сильна збірна»
Хавбек збірної України – про матч плей-оф відбору на ЧС-2026
близько 2 годин тому
Хавбек збірної України Олександр Піхальонок поділився очікуваннями від матчу плей-оф кваліфікації на ЧС-2026 проти команди Швеції на каналі GG.Спорт.
У заявці Швеції зараз немає Ісака і Кулушевського. Як відреагували на їхню відсутність провідні гравці?
«Доволі спокійно. Їх замінять також хороші виконавці. І в нас втрати є».
Ти вже сказав, що слідкуєш за Дьокерешем. Як проти нього треба грати, щоб не дати відзначитися?
«Це дуже складне питання. Думаю, будемо розбирати це на теоріях. І я думаю це питання більше до наших центральних захисників».
Кого ще можеш виділити у збірній Швеції?
«Якщо чесно, дуже багато гравців. Я б виділив всю команду. Хто б там що не казав, що в них форма не та. Це дуже сильна збірна, майже кожен гравець грає в Європі у хорошому клубі».
26 березня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Швеції у рамках плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Переможець зустрінеться з сильнішим з пари Польща – Албанія.
