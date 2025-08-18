Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів розповів про причини вильоту з Ліги чемпіонів від кіпрського Пафоса (0:3 – заг.).

Найголовніше, що Епіцентр перемогли, але і гру добру показали. Будемо з гарним настроєм... З трохи кращим настроєм готуватись до наступної гри, ретельно вже підходити до Маккабі.

Як каже Олександр Володимирович, в нас немає першого, другого, третього складу. В нас кожен гравець важливий для команди. Найголовніше, що команда перемогла. Дуже задоволені, що і Герреро забив, і Ванат. Взагалі за всіх радіємо, коли хтось забиває, а найголовніше – перемога.

З Пафосом можна сказати, що провалили гру. Програли багато боротьби. Тактично не можу сказати, що сильно – може, трохи. Найголовніше – вони були трохи свіжіші і в боротьбі були сильніші за нас і переїхали просто нас.

З Маккабі треба виправляти ситуацію і проходити. Але Маккабі – дуже сильна команда. Коли вони грали проти Пафосу, як на мене, вони виглядали сильнішими. Подивимось, як воно буде. Будемо ретельно готуватись на Маккабі, тим паче не буде тура між іграми єврокубків.