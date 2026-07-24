Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок висловився щодо поразки в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК (2:3). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Думаю, що не вистачило спокою в обороні, бо ми самі собі, можна сказати, забили два м’ячі після власних помилок. Коли припускаєшся таких похибок проти такої команди, як ПАОК, вони одразу за це карають.

А якщо брати гру попереду – так, у нас були моменти, особливо наприкінці матчу, коли ПАОК підсів, і хвилин за двадцять до кінця могли забивати та вирвати нічию. У нас є друга гра, тому будемо готуватися.

Як на мене, якщо ти щось тренуєш – і в плані тактики, і стосовно всього іншого – у перші 15 хвилин нічого не потрібно змінювати, навіть якщо пропускаєш або забиваєш. Далі – після 30-ї хвилини, після перерви – уже треба щось змінювати. Але не на початку гри… По сьогоднішньому матчу, загалом, усе було добре, але припустилися помилок та пропустили свої м'ячі.

Поведінка вболівальників ПАОКа? Будуть провокації, звісно. І навіть зараз вони спровокували нас. Ми вже бігли до їхніх фанатів, але гравці ПАОКа нас заспокоювали. Вони розуміють, що у нас у країні війна. Я кажу: «Що ваші вболівальники роблять?» Вони навіть російський прапор дістають та показують – нашим уболівальникам, нам.

Гравці ПАОКа нормально повелися, заспокоїли нас і підійшли до фанів. Але я теж так думаю, що в Греції буде багато такого. Звісно, це все більше заводить. Сподіваюся, в другому матчі ми вийдемо й покажемо свою налаштованість.