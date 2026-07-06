Пішла ціла епоха! Одна з легенд чемпіонатів світу офіційно завершила кар'єру
Голкіпер збірної Мексики розплакався після вильоту з Мундіалю
2 днi томуПідписатися в
Голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа дуже емоційно пережив виліт команди від Англії на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу. Мексиканці завершили виступи на ЧС-2026 після поразки від Англії з рахунком 2:3. Для Очоа цей матч став останнім на футбольному полі, адже раніше він уже заявляв, що після Мундіалю планує завершити кар’єру.
Попри готовність вийти на вирішальний поєдинок, 40-річний воротар не зміг стримати емоцій після фінального свистка. Спершу Очоа розплакався на лаві запасних, а згодом вийшов у центральне коло, зняв бутси та рукавички і попрощався з уболівальниками, які ще залишалися на трибунах Ацтеки.
Нагадаємо, Очоа входить до дуже вузького кола футболістів, яким вдалося зіграти на шести чемпіонатах світу. Разом із Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду він є одним із трьох гравців, кому підкорилося це досягнення.
Нагадаємо, ветеран збірної Англії зазнав безглуздої травми під час святкування проходу Мексики на ЧС-2026.
Поділитись