Півзахисник ПСЖ привернув увагу Реала
близько 1 години тому
Жоау Невеш/фото: ПСЖ
Португальський хавбек ПСЖ Жоау Невеш потрапив до сфери інтересів мадридського Реалу, повідомляє Fichajes.
За даними джерела, іспанський клуб готовий зробити пропозицію у розмірі 150 мільйонів євро. Паризький клуб поки що не має наміру прощатися з гравцем, але висока сума трансферу відкриває можливість для переговорів.
Нинішнього сезону Жоау Невеш провів 11 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив шість голів і зробив одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.
