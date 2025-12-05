Португальський хавбек ПСЖ Жоау Невеш потрапив до сфери інтересів мадридського Реалу, повідомляє Fichajes.

За даними джерела, іспанський клуб готовий зробити пропозицію у розмірі 150 мільйонів євро. Паризький клуб поки що не має наміру прощатися з гравцем, але висока сума трансферу відкриває можливість для переговорів.

Нинішнього сезону Жоау Невеш провів 11 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив шість голів і зробив одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Андрій Лунін може залишити мадридський Реал.