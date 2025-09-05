Український хавбек донецького Шахтаря Олег Очеретько розповів, що минулого літа ним цікавилася іспанська Жирона. За його словами, представники клубу контактували виключно із його агентами. Цитує гравця Трибуна.

«Знав, мій агент сказав, що є така пропозиція – потім вже без мене йшли розмови. Я навіть не розмовляв так дуже сильно про це. Мені агент сказав, я відповів, що добре – і все.

Там не було такого, щоб я підходив до керівництва і хотів піти з клубу. Мені агент розповів про пропозицію, далі все вирішувалося без мене», – лаконічно заявив Очеретько.