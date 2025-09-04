Реал Мадрид відхилив пропозицію Жирони про трансфер Андрія Луніна у літнє вікно, повідомляє Defensa Central.

Каталонці вели переговори про оренду українського голкіпера ще за кілька днів до закриття ринку і зробили останню спробу у дедлайн, проте отримали відмову від мадридців.

У результаті Жирона оформила перехід хорватського воротаря Домініка Ліваковича, тоді як Лунін продовжить залишатися другим номером після Тібо Куртуа у вершковому складі.

Хоча на старті нового сезону 26-річний українець не мав достатньої ігрової практики, він сподівався поборотися за місце в основі. Однак нещодавно Лунін отримав травму та не був включений до заявки збірної України на відбіркові матчі ЧС-2026.

Раніше стали відомі деталі пошкодження Луніна, через яке голкіпер покинув табір збірної України.