Михайло Цирук

Уже найближчого четверга європейські збірні продовжать боротьбу за потрапляння на ЧС-2026. Хоча для половини команд вона лише розпочнеться: стартувати у кваліфікації наразі встигли лише представники 6 груп з 12. Перед стартом вересневої міжнародної паузи пропонуємо пригадати склад кожного з квартетів та оцінити перспективи їхніх учасників.

Регламент відбору

Правила кваліфікації на мундіаль надзвичайно прості. Переможці кожної з 12 відбіркових груп вийдуть у фінальну частину турніру напряму, а другі місця отримають шанс продовжити свій шлях на світову першість через плей-оф, для успішного подолання якого потрібно буде перемогти ще двох різних суперників. У плей-оф також вирушать чотири найуспішніші команди Ліги націй, серед тих, які не зможуть подолати основний відбір.

Група A

Склад: Німеччина, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

Фаворит: Очевидно, Німеччина. Варіанти, за яких вона не посяде перше місце, виглядають зовсім фантастичними.

Інтрига: На перший погляд, інтриги у цій групі не надто багато, адже перед стартом усе виглядає так, що Німеччина виграє квартет, а Словаччина посяде друге місце та вирушить у плейоф. Єдине питання - чи зможуть Північна Ірландія, чи Люксембург, хоча б створити тиск на словаків.

Група B

Склад: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

Фаворит: Швейцарія

Інтрига: На відміну від попередньої групи, у цій на нас може чекати боротьба за перше місце - між Швейцарією та Швецією. Так, останніми роками шведи переживали не найкращі часи, не зумівши вийти на Євро-2024 та впавши у Лігу С Ліги націй, звідки в останньому розіграші вже успішно вибралися.

Швейцарці ж навпаки на останньому Євро дійшли до чвертьфіналу, де цілком могли проходити Англію, а от в Лізі націй провалилися, вилетівши з Ліги А. Не подарунком для обох фаворитів буде й Словенія, яка може створити проблеми як одним, так і іншим, тож загалом тут сформувався доволі цікавий квартет.

Група C

Склад: Греція, Шотландія, Білорусь, Данія

Фаворит: Данія

Інтрига: У цьому квартеті теж має бути цікаво, адже Шотландія здатна кинути виклик учаснику плейоф останнього чемпіонату Європи та Ліги націй. Подібну здатність ця команда вже демонструвала у відборі Євро-2024, коли залишила позаду себе міцну Норвегію. Труднощів своїм конкурентам цілком може додати й Греція, хоча сама, швидше за все, нікуди не вийде.

Група D

Склад: Франція, Україна, Ісландія, Азербайджан

Фаворит: Франція

Інтрига: Перше і головне, що можна сказати, про цю групу - Україна повинна посідати в ній місце не нижче другого і гарантувати собі, як мінімум, плей-оф. За усієї поваги до Азербайджану та Ісландії, як одні, так і інші, на папері, виглядають слабшими за нашу збірну.

Це підтверджує й історія зустрічей синьо-жовтих з цими командами. З пʼяти поєдинків проти ісландців наша збірна виграла два, ще два зіграла внічию та одного разу програла. Саме перемога над цією командою у березні (2:1) дозволила підопічним Сергія Реброва вийти в фінальну частину Євро-2024. А у своєму єдиному контрольному матчі з Азербайджаном Україна зіграла внічию 0:0.

Група E

Склад: Туреччина, Іспанія, Болгарія, Грузія

Фаворит: Іспанія

Інтрига: Чи побореться Грузія з Туреччиною за друге місце. Шанси видаються невисокими, проте якщо грузини зможуть здобути шість очок у двох поєдинках проти болгар, а також зачепитися за результат у першій очній зустрічі з турками, інтрига в цьому квартеті може прожити досить довго.

Група F

Склад: Португалія, Вірменія, Угорщина, Ірландія

Фаворит: Португалія

Інтрига: Насправді, тут її зовсім не багато. Наразі ні Вірменія, ані Ірландія не виглядають командами, здатними кинути виклик Угорщині в боротьбі за друге місце, тож у цьому квартеті сподіватися на якісь несподіванки досить важко.

Група G

Склад: Фінляндія, Нідерланди, Польща Литва, Мальта

Фаворит: Нідерланди

Інтрига: Переходимо до груп, у яких змагатимуться по пʼять команд, котрі вже розпочали свій шлях на мундіаль навесні. У першій з таких претендентами на дві найвищі позиції перед стартом були Нідерланди та Польща, які, за ідеєю, мали б посісти перше та друге місця відповідно.

Але враховуючи те, що першу очну гру проти біло-червоних виграли саме фіни (2:1), тепер господарями ситуації в боротьбі з Польщею будуть саме вони. Словом, тут теж може бути дуже й дуже цікаво.

Тим паче у відборі на Євро-2024 поляки показали своє вміння створювати собі проблеми не з найскладнішими суперниками, тож Фінляндія також може сподіватися на боротьбу за плейоф.

Група H

Склад: Боснія, Австрія, Румунія, Кіпр, Сан-Марино.

Фаворит: Австрія

Інтрига: Чи кине Румунія виклик Боснії у боротьбі за друге місце. За підсумками матчів березня та червня поки виходить не дуже: команда Мірчі Луческу обіграла Сан-Марино (5:1) та Кіпр, однак поступилася безпосереднім конкурентам - Боснії (0:1) та Австрії (1:2).

Група I

Склад: Італія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова.

Фаворит: Норвегія

Інтрига: Звісно, перед стартом головним претендентом на перемогу в цьому квінтеті головним претендентом на перемогу були італійці, але розгромна поразка від Норвегії (0:3) змінила все.

Враховуючи, що більше в цій компанії двом головним фаворитом втрачати очки просто немає з ким, тепер для першого місця Скуадрі Адзуррі, з великою ймовірністю, доведеться вигравати очний матч з норвежцями щонайменше з різгницею +3, а це, як ми розуміємо, завдання із зірочкою.

Група J

Склад: Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн

Фаворит: Бельгія, навіть попри зміну поколінь

Інтрига: Боротьба Уельсу та Македонії за другу позицію може вийти досить цікавою. На статі кваліфікації македонці провели чотири матчі без поразок, відібравши очки, зокрема, й у Бельгії (1:1) і наразі очолюють групу. Уельс балів за матч проти Бельгії здобути не зумів, тож наразі відстає від Македонії на одне очко, проте часу, аби виправити ситуацію, ще достатньо.

Група K

Склад: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра

Фаворит: Англія

Інтрига: Хіба що боротьба за другу сходинку між Сербією та Албанією, але наразі такий варіант виглядає досить малоймовірним.

Група L

Склад: Хорватія, Чехія, Чорногорія, Фарери, Гібралтар

Фаворит: Хорватія

Інтрига: Наразі не спостерігається. В теорії чехи могли б спробувати кинути виклик хорватам у боротьбі за першу сходинку та пряму путівку на мундіаль, проте після розгромної поразки 1:5 це питання вже не виглядає актуальним.

У матеріалі використані фото Getty images