Полісся дізналося суперника у третьому раунді відбору Ліги конференцій
Поєдинки пройдуть у серпні
близько 2 годин тому
Фото - ФК Полісся
Полісся здобуло впевнену перемогу над андоррською Сантою Коломою у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій та вийшло до наступного етапу.
Наступним суперником житомирського клубу стане угорський Пакш, який переміг у протистоянні зі словенським Марибором.
Перша гра в Угорщині завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0, а сьогоднішній матч у Словенії – нічиєю 1:1.
Перші поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 7 серпня, матчі-відповіді – на 14 серпня.
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