Полісся розгромило Санту Колому в матчі з п'ятьма голами і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
Житомирська команда зробила висновки з першої гри
33 хвилини тому
Сьогодні відбувся матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому андоррська Санта Колома приймала на своєму стадіоні житомирське Полісся. Зустріч завершилася впевненою перемогою української команди з рахунком 4:1.
На четвертій хвилині Полісся вийшло вперед завдяки точному удару Богдана Михайліченка.
Однак основні події перенеслися на другий тайм.
На 48-й хвилині Олександр Філіппов подвоїв перевагу Полісся, але через хвилину господарі відіграли один м'яч.
Однак підопічні Руслана Ротаня не зупинилися і забили ще два м'ячі: відзначилися Олександр Андрієвський і Микола Гайдучик.
За підсумками двох зустрічей Полісся вийшло до третього раунду відбору Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).
Ліга конференцій. Другий раунд відбору. Матч-відповідь:
Санта Колома (Андорра) – Полісся (Житомир, Україна) 1:4 (0:1)
Голи: Моурело, 49 – Михайличенко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 60, Гайдучик, 77.
Перший матч – 2:1
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