Павло Василенко

Сьогодні відбувся матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому андоррська Санта Колома приймала на своєму стадіоні житомирське Полісся. Зустріч завершилася впевненою перемогою української команди з рахунком 4:1.

На четвертій хвилині Полісся вийшло вперед завдяки точному удару Богдана Михайліченка.

Однак основні події перенеслися на другий тайм.

На 48-й хвилині Олександр Філіппов подвоїв перевагу Полісся, але через хвилину господарі відіграли один м'яч.

Однак підопічні Руслана Ротаня не зупинилися і забили ще два м'ячі: відзначилися Олександр Андрієвський і Микола Гайдучик.

За підсумками двох зустрічей Полісся вийшло до третього раунду відбору Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).

Ліга конференцій. Другий раунд відбору. Матч-відповідь:

Санта Колома (Андорра) – Полісся (Житомир, Україна) 1:4 (0:1)

Голи: Моурело, 49 – Михайличенко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 60, Гайдучик, 77.

Перший матч – 2:1