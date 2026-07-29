Сергій Разумовський

Тренерський штаб Полісся був змушений внести корективи до стартового складу команди безпосередньо перед початком матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Копенгагена.

Як повідомив офіційний телеграм-канал житомирського клубу, замість Едуарда Сарапія, який спочатку мав вийти на поле з перших хвилин, у стартовому складі з’явився Гіоргі Майсурадзе.

Точна причина заміни наразі не розголошується. Також поки невідомо, чи пов’язане рішення з травмою Сарапія та наскільки серйозним може бути його ушкодження. Додаткова інформація про стан футболіста може з’явитися вже після завершення зустрічі.

Матч Копенгаген – Полісся розпочався о 20:00 на стадіоні Паркен у столиці Данії. У першому поєдинку команди продемонстрували результативний футбол і зіграли внічию — 3:3. Тож перед матчем-відповіддю переможець протистояння ще не визначений.

🐺 Стартовий склад Полісся

Бущан, Крушинський, Чоботенко, Михайліченко, Майсурадзе, Бабенко, Андрієвський, Федор, Назаренко, Андраде, Краснопір.

Дивіться пряму трансляцію матчу Копенгаген – Полісся.