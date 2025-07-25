Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник поділився емоціями після перемоги над Бешикташем (4:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

– Дмитре, наприкінці матчу вболівальники Бешикташа почали жбурляти пляшки. Ти навіть не хотів продовжувати гру в таких умовах. Чому?

– Звісно, я боявся за своє здоров’я. Одна річ – шалена підтримка, інша – коли в тебе летять предмети. Я поважаю вболівальників, розумію емоції, але вважаю, що це зайве. Таке не повинно бути у футболі.

– Наскільки тиснула атмосфера на стадіоні? У прес-ложі було настільки гучно, що журналісти вдягали навушники.

– Атмосфера справді була шалена. Такий стадіон, такі фанати – вони гнали свою команду вперед. Але особисто для мене це додало концентрації. У таких умовах не маєш права на помилку.

– Чим поясниш те, що у першому таймі Бешикташ не створив жодного моменту?

– Все завдяки командній роботі. Ми дуже компактно зіграли в обороні, перекривали зони, не дозволяли їм вільно приймати м’яч. Кожен виконав свою частину роботи.

– Згадай момент із пенальті.

– Там був стандарт, ми не встигли зреагувати, і м’яч влучив у руку нашому гравцю. Що стосується самого удару – це лотерея. Цього разу мене переграли, але нічого страшного.

– Обидва пропущені голи були непростими?

– Так, особливо другий – його можна було уникнути. Але в цілому результат хороший, і ми маємо перевагу перед матчем-відповіддю.

– Яким має бути настрій на наступну гру?

– Потрібно розібрати цю гру, зробити висновки, виправити помилки і вийти з холодною головою. Ніби рахунок 0:0. Налаштовуємось лише на перемогу.

Повторний поєдинок між Шахтарем та Бешикташем відбудеться 31 липня в Кракові (Польща).