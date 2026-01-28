Усик прокоментував свою гру за Полісся у товариському матчі
Боксер зіграв за команду Ротаня
близько 1 години тому
Олександр Усик/фото: Полісся
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав навчально-тренувальний збір Полісся в Іспанії та взяв участь у товариському матчі проти канадського клубу Ванкувер Вайткепс.
Усик провів на полі близько 15 хвилин і після гри поділився враженнями від поєдинку.
«Радий вийти на поле і викластися на повну. Велике спасибі моїй команді за підтримку, характер і повну самовіддачу на полі!», - написав Усик в Інстаграм
Полісся завершило першу частину сезону на третьому місці у таблиці чемпіонату України, набравши 30 очок після 16 турів.
