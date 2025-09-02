Форвард Динамо Матвій Пономаренко у жартівливій формі відреагував на відхід основного нападника киян Владислава Ваната до Жирони.

Він зазначив, що тепер у нього немає виправдань і настав час проявляти себе на полі, забиваючи голи.

«Відхід Ваната? Ну, відмазок тепер ніяких не буде. Час забивати, все залежить від мене», – заявив Пономаренко для Взбірна.

У поточному сезоні Пономаренко провів шість матчів у всіх офіційних турнірах, не зумівши поки що відзначитися результативними діями. Його контракт із Динамо діє до 31 грудня 2028 року, а вартість футболіста за версією Transfermarkt становить 700 тисяч євро.