Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився деталями трансферу Проспера Оба, зазначивши, що донецький Шахтар виявляв інтерес до нігерійського вінгера ще близько місяця тому, проте спочатку без конкретних кроків.

Наставник також розповів про своє ставлення до відходу одного з лідерів команди та зізнався, що розставання з таким гравцем далося клубу непросто.

«Місяць тому я знав, що Шахтарю цікавий Проспер, але конкретики не було. Перед останньою грою дізналися, що домовились про трансфер. Радість за 4,5 млн чи сум через втрату лідера? Не хочеться втрачати такого гравця, але так працює футбольний ринок: є інтерес і пропозиція хороша, то ми не будемо заважати. Я команді сказав, що вони мають приклад Проспера, працюйте. Подивимося, як він покаже себе у Шахтарі», – сказав Пономарьов для Футбол360.

У поточному сезоні Проспер Оба провів за ЛНЗ 17 офіційних матчів у всіх турнірах, у яких відзначився вісьмома забитими м'ячами та чотирма гольовими передачами.