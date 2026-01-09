Центрбек Динамо Денис Попов поділився емоціями після продовження контракту з біло-синіми. Його слова наводить пресслужба клубу.

Відчуваю довіру від керівництва клубу та команди, адже мені дали зрозуміти, що я потрібен, що я ще можу принести користь Динамо - тож відчуття позитивні. Довгих перемовин не було, ми поспілкувалися з президентом, він запропонував умови - і я їх прийняв.

Були різні варіанти, але жоден з них не був настільки гідним, як можливість залишитися в Динамо. По-перше, я тут вже дуже довго, гадаю, зробив певний внесок у перемоги команди. Тому був радий почути від президента, що на мене розраховують, - розповів Попов.