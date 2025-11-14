Михайло Цирук

Поки українські вболівальники стежили за тим, як збірна Франції громить команду Сергія Реброва в Парижі, на інших футбольних полях Європи також тривала боротьба за путівку на мундіаль, тож пропонуємо до вашої уваги огляд матчів четверга.

Азербайджан - Ісландія 0:2

Ще перед стартом матчу збірної України наш настрій трохи зіпсували команди Азербайджану та Ісландії. Для того, аби в матчі останнього туру синьо-жовті мали право на нічию, українцям була потрібна осічка острів'ян.

Втім її, на жаль, не сталося: голи Гудмундссона та Інгасона принесли Ісландії виїзну перемогу 2:0, і тепер саме вона буде господаркою ситуації у боротьбі за друге місце в групі.

Вірменія - Угорщина 0:1

Мінімальну перемогу над Вірменією здобула збірна Угорщини. Долю зустрічі вирішив точний удар Барнабаша Варги на 33 хвилині, який дозволив угорцям підходити до матчу останнього туру на другій позиції.

Норвегія - Естонія 4:1

Єдиний матч, у якому голи забивали обидві команди, відбувся в Норвегії. Щоправда, одна з команд забивала значно більше за іншу. Збірна Естонії протрималася цілий тайм, проте на старті другого повністю розвалилася, пропустивши чотири мʼячі поспіль: по дублю оформили Серлот та Голанд. Гості відповіли голом престижу у виконанні Саарми, втім на більше їх не вистачило - 4:1.

Англія - Сербія 2:0

Англія, котра забезпечила собі вихід на мундіаль ще до цього матчу, спокійно розібралася з Сербією, чим дуже допомогла збірній Албанії. Три леви не пропустили в сьомому матчі цього відбору поспіль, а голами на Вемблі відзначилися Сака та Езе. Тож тепер у цій групі все остаточно ясно: Англія - на чемпіонаті світу, Албанія - в плейоф, а Сербія може й далі грати товариські матчі зі збірною Росії.

Андорра - Албанія 0:1

Вихід у плейоф албанців став можливим завдяки мінімальній перемозі над Андоррою. Гості відчутно хвилювалися та не могли забити у ворота футбольного карлика аж 67 хвилин, втім єдиного голу у виконанні Асллані таки вистачило для здобуття необхідного результату.

Ірландія - Португалія 2:0

Мала нагоду вирішити всі свої питання і збірна Португалії, проте не скористалася нею. На своєму полі Ірландія шокувала Селесао двома голами від Перротта ще до перерви. А на старті другого тайму плани гостей зіпсувало вилучення Роналду, який не стримав емоцій, ударив суперника та отримав за це пряму червону картку.

Відігратися вдесятьох португальцям не вдалося, і разом з тим не вдалося гарантувати собі перше місце в групі. Натомість Ірландія змогла залишитися в боротьбі за плейоф до останнього туру.

Молдова - Італія 0:2

Доволі приречено виходили на свій поєдинок збірні Молдови та Італії. Перші ще давно втратили будь-які шанси поборотися за путівку на мундіаль, а другі мали суто теоретичні шанси випередити Норвегію в боротьбі за перше місце.

Господарі, ворота яких захищав голкіпер рівненського Вереса Андрій Кожухар, були дуже близькими до сенсаційної нічиєї, однак голи Манчіні та Еспозіто на 88 та 92 хвилинах відповідно таки не дали їй статися. Ще один цікавий факт про цей матч - його обслуговувала українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним, і, для рефері це точно був не найважчий поєдинок в карʼєрі.

У матеріалі використані фото Getty Images.