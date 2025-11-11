Павло Василенко

Кріштіану Роналду нещодавно дав гучне інтерв’ю, у якому розмірковував про найвидатнішого футболіста в історії. Його слова викликали реакцію іншого Роналдо – бразильської легенди, якому не сподобалися коментарі португальця.

Під час розмови з Пірсом Морганом журналіст згадав Ліонеля Мессі, заявивши, що аргентинець навіть не є найкращим гравцем своєї країни.

Водночас він не приховував гордості за власні досягнення, наголошуючи, що нині виступає у лізі, яку вважає сильнішою за іспанську.

Однак слова португальця не залишилися без відповіді. Роналдо Назаріо, колишній нападник Інтера, Барселони та Реала, звернувся до Крішітану із застереженням.

«Кріштіану забивав усіма можливими способами, навіть після зміни позицій на полі. Це непросто. Він, без сумніву, один із найкращих в історії. Але чи найкращий? На мою думку – ні. Я поважаю його позицію, але, як на мене, він лише у першій десятці. Відверто кажучи, не люблю говорити про себе у таких суперечках. Деякі люди надто високо себе оцінюють. Я волію, щоб про мене говорили інші – те, що я робив і ким був», – цитує слова бразильця beIN Sports.

Роналдо Назаріо завершив кар’єру у 2011 році й нині входить до правління клубу Крузейро.