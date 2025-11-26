Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін підбив підсумки амстердамського поєдинку 5 туру Ліги чемпіонів, у якому його команда обіграла Аякс з рахунком 2:0.

«Я завжди намагаюся викладатись повністю заради команди. Звісно, ми раді. Ми хочемо продовжити боротьбу у турнірі, ці три очки дуже важливі для нас. Для нас немає іншого результату, окрім перемоги. Інакше наші фанати просто збожеволіють. Після поганих результатів ми хотіли показати, що додаємо.

Ми все ще в ЛЧ, залишилося три матчі, але кожен матч буде складним, і тиск зростатиме. Ми повинні бути зосереджені та старанно працювати у наступних матчах», – наводить слова Трубіна Record.