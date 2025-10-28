Павло Василенко

Колишній головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу є фаворитом на посаду тренера Селтіка, який знаходиться у пошуках нового наставника після звільнення Брендана Роджерса.

Селтік працює над перестановкою в команді, а відхід Роджерса відкриває шлях для можливого повернення тренера, який залишив значний слід у клубі. Наразі 73-річний Мартін О'Нілл обійняв посаду тимчасового менеджера, повернувшись на лаву запасних після шестирічної перерви.

За даними шотландських ЗМІ, Постекоглу є головним кандидатом на наступника Роджерса. Його попереднє перебування в Глазго було надзвичайно успішним, оскільки він привів команду до п'яти трофеїв за два сезони: двох чемпіонських титулів, одного Кубка та двох Кубків Ліги, завоювавши прихильність уболівальників.

Його нещодавній досвід в Англії за Ноттінгем Форест був коротким і невдалим, оскільки його звільнили лише через 39 днів після того, як Постекоглу очолив команду (шість поразок і дві нічиї у восьми матчах).