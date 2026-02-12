Екснаставник Тоттенхема Ангелос Постекоглу поділився думкою про лондонський клуб, його слова цитує ESPN.

«Очевидно, Тоттенгем збудував неймовірний стадіон, неймовірну тренувальну базу. Але якщо подивитися на витрати, особливо на структуру заробітної плати, це не топ-клуб. Я бачив це тому, що ми не виходили на ринок, щоб підписати гравців.

Я намагався зламати менталітет Тоттенхема. Усі мої розмови про трофей у другий рік роботи були заради клубу. Ніхто всередині не наважився б сказати таке – бо вони надто боялися. Вони були близькі до титулу кілька разів.

І ось ми зламали це, вигравши щось. І що вони зробили? Все зруйнували та почали заново. Цікаво, чого вони намагаються досягти?», – сказав Постекоглу.