Лондонський Тоттенхем розпочав пошук нового головного тренера після звільнення Томаса Франка та вже зробив перші кроки на трансферному ринку наставників.

Як повідомляє Indykaila News, представники англійського клубу звернулися до головного тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне. За інформацією джерела, аргентинський фахівець дав зрозуміти, що готовий розглянути будь-які пропозиції щодо працевлаштування, починаючи з наступного літа.

Нагадаємо, Томас Франк очолював шпор із літа 2025 року, однак керівництво клубу ухвалило рішення про припинення співпраці.

Дієго Сімеоне працює з Атлетіко з 2011 року та є одним із найавторитетніших тренерів у Європі. Під його керівництвом мадридський клуб неодноразово боровся за чемпіонство в Іспанії та доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Після 26 турів поточного сезону англійської Прем’єр-ліги Тоттенхем має у своєму активі 29 очок і посідає 16 місце в турнірній таблиці. У наступному матчі АПЛ лондонці прийматимуть Арсенал на власному стадіоні.