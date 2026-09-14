«Потрібно зробити ще тисячу речей»: Ямаль зробив заяву про амбіції в Барселоні
Іспанець розповів про власні футбольні орієнтири
Вінгер Барселони Ламін Ямаль в інтерв'ю MovistarPlus+ поділився думками щодо власних амбіцій та прагнення увійти до історії світового футболу.
У футболі були видатні гравці, такі як Лео Мессі, Кріштіану Роналду чи Дієго Марадона, гру якого мені не довелося побачити, але до нього ніхто не вигравав стільки трофеїв. Є й приклад Пеле, який дійсно багато виграв на ранньому етапі кар’єри, на відміну від пізнього періоду. Дехто думає, що якщо я щось виграв, то тепер можу розслабитися, але я знаю, що мені потрібно зробити ще тисячу речей, щоб закріпитися в історії футболу.
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