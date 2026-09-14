Плотницький лідирує за набраними очками на чемпіонаті Європи-2026
Українець набрав 72 очки за 4 матчі
Лідер збірної України Олег Плотницький очолив список найрезультативніших гравців чемпіонату Європи-2026 з волейболу.
Український догравальник здобув 72 очки у 4 матчах групового етапу. У поєдинку проти Португалії Плотницький набрав 19 очок, ставши найрезультативнішим волейболістом у складі синьо-жовтих.
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Волейбол. Чемпіонат Європи-2026. Топ-3 найрезультативніших гравця:
Олег Плотницький (Україна) — 72 очки (4 матчі)
Александар Ніколов (Болгарія) — 63 (3)
Йоонас Йокела (Фінляндія) — 60 (3)
За підсумками зіграних турів збірна України забезпечила собі достроковий вихід до плей-оф.
Україна здобула суху перемогу над Португалією у матчі Євро-2026.