«Це світовий скандал»! У Барселоні жорстко відреагували на список номінантів на Золотий м'яч
Спортивний директор каталонців Деку зробив гучну заяву
Спортивний директор Барселони Деку висловив обурення через рішення видання France Football не включити півзахисника Педрі та вінгера Рафінью до списку 30 претендентів на Золотий м'яч-2026. Слова наводить AS.
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На мій погляд, це світовий скандал, що Педрі та Рафінья відсутні в списку. Коїться несправедливість. Відсутність Педрі з його талантом здається мені незбагненною.
Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбудеться у понеділок, 26 жовтня.
Хто стане новим володарем «Золотого м’яча»? Оголошено 30 претендентів на престижну нагороду.