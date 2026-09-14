Без гравців Реала. Піке назвав трійку претендентів на Золотий м'яч
Урочиста подія відбудеться 26 жовтня
Колишній захисник Барселони Жерар Піке назвав трьох фаворитів на здобуття Золотого м'яча 2026 року. Слова наводить Daily Sport.
До його списку увійшли півзахисник Барселони Родрі, вінгер каталонців Ламін Ямаль, а також нападник Баварії Гаррі Кейн.
Для мене трьома фаворитами є Гаррі Кейн, Ламін Ямаль і Родрі.
Церемонія вручення Золотого м'яча 2026 року відбудеться 26 жовтня в Лондоні.
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