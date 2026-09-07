Павло Василенко

Президент Інгульця Олександр Поворознюк в інтерв’ю сайту «Український футбол» підтвердив інформацію про припинення співпраці з Василем Кобіним. За його словами, рішення звільнити тренера було ухвалене сьогодні.

«Це ми припинили з Кобіним співпрацю», – заявив Поворознюк, додавши, що наразі команду тимчасово очолить помічник тренера.

Хто стане постійним наставником, керівництво поки не визначилося.

Президент Інгульця наголосив, що розставання з Кобіним відбулося мирно та без конфліктів. Головною причиною рішення він назвав небажання повторювати ситуацію минулого сезону, коли команда навесні перебувала на четвертому місці, але потім шість турів поспіль не могла перемогти.

«Я не хочу, щоб у мене повторився прошлий рік. Команду треба струсити. Васильович, напевно, уже просто заморився на одному місці. Мені здається, що він уже вичерпав себе в «Інгульці», – пояснив Поворознюк.

Водночас він позитивно оцінив роботу фахівця, зазначивши, що Кобін свого часу добре працював із молодими футболістами. Президент також припустив, що тренер може мати пропозиції від інших клубів.